ضربة لنابولي.. هداف الدوري الإيطالي غير متاح





وغاب النيجيري أوسيمن، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 21 هدفا، عن مباراتي الدوري هذا الشهر ضد ميلان وليتشي بسبب شد في عضلة الفخذ.

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وقال نابولي في منشور على موقعه على الإنترنت، إن أوسيمن "عمل بشكل منفصل" بعيدا عن بقية أفراد الفريق خلال جلسة التدريب، الثلاثاء. سيغيب فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي عن مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام المستضيف ميلان، الأربعاء، بعد استبعاده من تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي بسبب الإصابة.وغاب النيجيري أوسيمن، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 21 هدفا، عن مباراتي الدوري هذا الشهر ضد ميلان وليتشي بسبب شد في عضلة الفخذ.وقال نابولي في منشور على موقعه على الإنترنت، إن أوسيمن "عمل بشكل منفصل" بعيدا عن بقية أفراد الفريق خلال جلسة التدريب، الثلاثاء.

من جهته، أشار سباليتي خلال مؤتمر صحفي إلى أن "فزنا بمباريات مهمة حتى من دون أوسيمن. أتوقع أن من سيشارك في أرض الملعب سيحظى بثقة بقية أفراد الفريق".





وأضاف: "قوة الفريق لا تتمثل أبدا في إضافة عناصر جديدة فقط لأعضاء الفريق الحاليين، لكن إضافة مهارات وكيفية تمكن الجميع من التعايش مع بعضهم البعض وسلوك المجموعة".



وأكد أن "فريقنا أظهر أنه يمكنه اللعب من دون عناصر التشكيلة الأساسية".