Advertisement

رياضة

هالاند يسجل رقما قياسيا جديدا ويتخطى صلاح ونستلروي!

Lebanon 24
12-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1056356-638168838268148041.JPG
Doc-P-1056356-638168838268148041.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على هامش الفوز الكبير لمانشستر سيتي الإنكليزي على بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، نجح النجم النرويجي إيرلنغ هالاند في تسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وفاز سيتي على ضيفه بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، وكالعادة ترك هالاند بصمته بالهدف الثالث لفريقه.
Advertisement

وبالتالي رفع هالاند رصيده إلى 45 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وبهذا الإنجاز، سجل صاروخ النرويج رقما قياسيا من حيث عدد الأهداف في موسم واحد للاعب بالدوري الإنكليزي الممتاز، متقدما على المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والهولندي المعتزل رود فان نستلروي نجم مانشستر يونايتد السابق (44 هدفا لكل منهما).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
23:00 | 2023-04-12
16:00 | 2023-04-12
15:11 | 2023-04-12
14:00 | 2023-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website