شغب الملاعب.. اصابة حارس كرة قدم بـ "شمروخ" مشتعل خلال المباراة! (فيديو)

تعرض محمد شعبان حارس مرمى فريق طلائع الجيش، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد أهلي طرابلس الليبي بالبطولة العربية، التي استضافها ملعب الشهداء بنينا بإياب الدور الأول.

وأحرز بول جوليس هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل أنيس محمد سلتو لأهلي طرابلس الليبي في الدقيقة 64.

وعند وصول المباراة لمطافها الأخير، وتحديدا عند الدقيقة 93 اشتعلت المدرجات حيث أطلقت بعض الجماهير الألعاب النارية "الشماريخ" تجاه حارس الطلائع ليتعرض محمد شعبان لإصابة قوية، ويخرج بعدها محمولا على سيارة إسعاف.

جماهير أهلي طرابلس تعتدي على محمد شعبان حارس طلائع الجيش بالالعاب النارية ونقله للمستشفى pic.twitter.com/7b8HD3aGzf — 💫Moshira Elmesiry💫 (@Moshira__74) April 11, 2023 Advertisement

وودع فريق طلائع الجيش البطولة العربية، بعدما تعادل مع أهلي طرابلس بهدف لكل فريق في لقاء العودة، لتصبح نتيجة المباراتان 3-2 لصالح الفريق الليبي. (يلا كورة)