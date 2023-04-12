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رياضة

الحكم على نجم موناكو بالسجن 6 أشهر مع غرامة مالية!

Lebanon 24
12-04-2023 | 11:00
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حكم على مهاجم نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم وسام بن يدر، لاعب إشبيلية الإسباني السابق، بالسجن من قبل القضاء الإسباني.
وأصدرت محكمة إسبانية حكما على وسام بن يدر، بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريم اللاعب بمبلغ قدره (133799) يورو بسبب تهرب ضريبي خلال الفترة التي قضاها مع نادي إشبيلية.
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وصدر الحكم بعد توصل دفاع وسام بن يدر إلى اتفاق مع القاضي وسلطات الضرائب.
وأخفق بن يدر الذي لعب مع إشبيلية الإسباني خلال الفترة ما بين عامي (2016 و2019)، في دفع الضرائب المستحقة في الوقت المحدد عام 2017، وفقا لوثائق مقدمة للمحكمة مؤرخة في التاسع من ىذار، وتم الكشف عن تفاصيلها يوم الثلاثاء.
وجاء في وثيقة أن المهاجم الفرنسي دفع (225323) يورو كضرائب متأخرة بطلب من مصلحة الضرائب، لكن المبلغ لم يشمل فوائد حصل عليها إضافة لعدم إعلانه عن عقد رعاية مع شركة "أديداس" للملابس الرياضية.
ودفع بن يدر لاحقا مبلغ 51007 يورو، لاحتساب هذه المبالغ إضافة للفائدة. (روسيا اليوم)
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