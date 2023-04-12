تحديد موعد تقديم العروض النهائية لشراء مانشستر يونايتد

حدّد ملاك نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز أن يكون يوم 28 نيسان الجاري، آخر موعد لتلقي العروض النهائية من المهتمين بشراء النادي.



وأكدت صحيفة تلغراف البريطانية أن الشيخ القطري، جاسم بن حمد آل ثاني، تلقى الليلة الماضية دعوة لتقديم عرض آخر في الفترة القادمة، حيث يعد أحد أبرز المرشحين للفوز بصفقة الاستحواذ على النادي إلى جانب السير جيم راتكليف.

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وكانت عائلة غليزر تريد إكمال عملية البيع خلال الفترة الماضية؛ لكن العروض السابقة لم تصل إلى المبلغ الذي تستهدف الحصول عليه من الصفقة وهو 6 مليارات جنيه إسترليني، ما جعل العائلة تقرر إرجاء الأمر لفتح الباب أمام المهتمين لتقديم عروض أفضل.





ورجحت التلغراف أن تكون العروض التي قُدِّمت في الفترة الماضية قد تجاوزت حاجز الـ5 مليارات جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن 4 أشقاء من عائلة غليزر حريصون على البيع الكلي للنادي في حال الحصول على عرض مناسب، لكن الأخوين اللذين يملكان الحصة الأكبر من النادي منفتحان على فكرة البيع الجزئي أو إدخال شريك ومنحه حصة من أسهم النادي، وهو العرض الذي قدمته مجموعات استثمار أميركية في الأسابيع الماضية. (win win)