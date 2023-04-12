15
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
6
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الخسارة... ماني ضرب ساني!
Lebanon 24
12-04-2023
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ بضرب زميله الألماني ليروي ساني عقب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحسب "بيلد" الألمانية فإن حادثة كبرى شهدتها كارثة خسارة بايرن ميونخ من مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، إذ تهجم ماني على زميله في الفريق ليروي ساني بعد نهاية المباراة.
Advertisement
وكان ساني شارك أساسيا في اللقاء وأكمله حتى النهاية فيما شارك ماني في الدقيقة 69 بديلا لجمال موسيالا، وعند الدقيقة 83 من اللقاء بدأت شرارة المشادة بين اللاعبين عندما دار نقاش حاد بين ساني وماني بسبب قيام الأخير بقرار غير الذي كان يتمناه زميله الألماني.
وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة سمعت أصوات صراخ ونقاش مرتفعة في غرفة خلع ملابس لاعبي بايرن ميونخ، ويعتقد أن ماني اشتكى من الطريقة التي تحدث له بها ساني قبل أن يقوم السنغالي بضرب الألماني على وجهه تحديدا شفتيه.
ولتهدئة الأجواء المتوترة طلب من ساني أن يجلس في المقدمة بعيدا عن ماني، وبحسب بعض الحاضرين فإن ضربة ماني تركت علامة على وجه الجناح الألماني. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
Lebanon 24
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
16:53 | 2023-04-12
12/04/2023 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
11:14 | 2023-04-12
12/04/2023 11:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
11:32 | 2023-04-12
12/04/2023 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
09:40 | 2023-04-12
12/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
12:00 | 2023-04-12
12/04/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2023-04-13
صفعة وتورم في الشفة.. "بيلد" تكشف تفاصيل "معركة ماني وساني"
02:00 | 2023-04-13
زيلياكوس ينسحب من مفاوضات شراء مانشستر يونايتد
23:00 | 2023-04-12
"أهدافه سهلة ومحض حظ".. أغويرو يهاجم رونالدو
16:00 | 2023-04-12
زيدان أو مورينيو.. الكشف عن موقف رونالدو من مدرب النصر
14:00 | 2023-04-12
تحديد موعد تقديم العروض النهائية لشراء مانشستر يونايتد
11:00 | 2023-04-12
الحكم على نجم موناكو بالسجن 6 أشهر مع غرامة مالية!
فيديو
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
13/04/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
13/04/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
13/04/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact