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رياضة

بعد الخسارة... ماني ضرب ساني!

Lebanon 24
12-04-2023 | 15:11
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قام السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ بضرب زميله الألماني ليروي ساني عقب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وبحسب "بيلد" الألمانية فإن حادثة كبرى شهدتها كارثة خسارة بايرن ميونخ من مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، إذ تهجم ماني على زميله في الفريق ليروي ساني بعد نهاية المباراة.
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وكان ساني شارك أساسيا في اللقاء وأكمله حتى النهاية فيما شارك ماني في الدقيقة 69 بديلا لجمال موسيالا، وعند الدقيقة 83 من اللقاء بدأت شرارة المشادة بين اللاعبين عندما دار نقاش حاد بين ساني وماني بسبب قيام الأخير بقرار غير الذي كان يتمناه زميله الألماني.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة سمعت أصوات صراخ ونقاش مرتفعة في غرفة خلع ملابس لاعبي بايرن ميونخ، ويعتقد أن ماني اشتكى من الطريقة التي تحدث له بها ساني قبل أن يقوم السنغالي بضرب الألماني على وجهه تحديدا شفتيه.

ولتهدئة الأجواء المتوترة طلب من ساني أن يجلس في المقدمة بعيدا عن ماني، وبحسب بعض الحاضرين فإن ضربة ماني تركت علامة على وجه الجناح الألماني. (العربية)
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