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رياضة

زيلياكوس ينسحب من مفاوضات شراء مانشستر يونايتد

Lebanon 24
13-04-2023 | 02:00
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انسحب رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس من مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وقال إن تأخير عملية البيع سيزيد من صعوبة مهمة المالك الجديد في بناء فريق قوي.

وتلقت عائلة غليزر المالكة ليونايتد العديد من العروض في شباط وآذار، بعد إعلان نيتها بيع النادي العام الماضي.
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وكتب زيلياكوس في مواقع التواصل الاجتماعي: "تراجعت عن خوض الجولة الثالثة من مفاوضات شراء مانشستر يونايتد".

واعتبر أن "هذا التأخير سيزيد من صعوبة مهمة المالك الجديد في بناء فريق قوي في الموسم المقبل".

وإضافة إلى العرض القطري، كان الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك شركة "إنيوس"، من بين من أبدوا رغبتهم في شراء يونايتد.
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