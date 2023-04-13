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رياضة

صفعة وتورم في الشفة.. "بيلد" تكشف تفاصيل "معركة ماني وساني"

Lebanon 24
13-04-2023 | 05:00
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دخل مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني ولوروا ساني في مشادة ساخنة بغرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه "بعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس في ملعب الاتحاد، صفع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه، ليعاني الأخير من تورم في شفته".

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية "سيد" التابعة لوكالة "فرانس برس"، لم يرغب بايرن في الرد على المعلومات التي كشفت عنها "بيلد" وتناولتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، ولا على العواقب المحتملة.
 
وشارك ماني في الدقيقة 69 بدلا من جمال موسيالا، ودخل بنقاش حاد مع ساني داخل الملعب.

ووقع ماني، أحد أبرز صفقات العملاق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي، عقدا حتى يونيو 2025.

لكنه أصيب في ساقه في أوائل نوفمبر، مما حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، وعاد النجم السنغالي الذي تراجع مستواه منذ انضمامه إلى بايرن إلى المنافسات في نهاية شباط.

ويستضيف بايرن ميونيخ متصدر الدوري مباراة الإياب في ربع نهائي المسابقة القارية الأم، بعد 7 أيام على ملعبه "أليانز أرينا".

لكن قبل هذه المواجهة المنتظرة، سيستقبل الفريق البافاري هوفنهايم في الدوري، ضمن منافسات المرحلة 28.
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