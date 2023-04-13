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رياضة

ريال مدريد يقطع نصف الطريق إلى مربع أوروبا الذهبي

Lebanon 24
13-04-2023 | 08:00
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فاز ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على 10 لاعبين من ضيفه تشلسي الإنكليزي 2-صفر، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وجاء فوز الفريق الملكي بفضل متابعة جيدة من كريم بنزيمة وتسديدة قوية للبديل ماركو أسينسيو.
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وكان بنزيمة هز شباك تشلسي في نفس المرحلة من المسابقة الموسم الماضي.
وفي الدقيقة 21 لعب داني كارباخال تمريرة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها فينيسيوس جونيور بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كيبا أريزابالاغا بصعوبة شديدة، لترتد وتجد متابعة من بنزيمة بتسديدة سهلة في الشباك.

واقترب تشلسي من التسجيل في الشوط الأول عن طريق جواو فيلكس ورحيم سترلنغ، لكن تيبوا كورتوا الذي كان يلعب أمام فريقه السابق أنقذ الموقف.
وتعرضت محاولات الفريق اللندني للعودة للمباراة لانتكاسة كبيرة في الدقيقة 59، عندما تلقى بن تشيلويل بطاقة حمراء مباشرة لعرقلة رودريغو بينما كان اللاعب البرازيلي في طريقه نحو المرمى.

وبعد 3 دقائق فقط من نزول البديل أسينسيو، سجل الدولي الإسباني هدفا بتسديدة منخفضة من على حدود منطقة الجزاء.

ومنح هذا الفوز على ملعب "سانتياغو برنابيو" بطل أوروبا 14 مرة، أفضلية قبل مباراة الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" في 18 نيسان.
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