معاقبة المستشار الرياضي لـ" باريس سان جيرمان"

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عاقبت رابطة الأندية الفرنسية نادي باريس سان جيرمان ومستشاره الرياضي لويس كامبوس، بقرار انضباطي.وقررت لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية بعد اجتماعها مساء الأربعاء، إيقاف لويس كامبوس مباراة.كما شمل القرار إيقاف كامبوس مباراتين أخريين مع إيقاف التنفيذ.وأشارت الرابطة إلى أن قرار منع المستشار الرياضي لسان جيرمان من حضور المباريات يبدأ اعتبارا من يوم 18 نيسان الجاري.وفقا لهذا القرار، سيكون لويس كامبوس حاضرا في مباراة القمة بين بي إس جي ولانس، يوم السبت المقبل، في حديقة الأمراء، بينما سيغيب في اللقاء التالي بملعب آنجيه، يوم 21 نيسان الجاري.ونال مسؤول النادي الباريسي هذه العقوبة بسبب تجاوزاته بين شوطي مباراتهم ضد أولمبيك ليون التي خسرها العملاق الباريسي وسط جماهيره بملعب حديقة الأمراء، في الثاني من الشهر الجاري.كما عوقبت رابطة ألتراس باريس بإغلاق المدرج الخاص بها في مباراة لانس، يوم السبت المقبل.وتتضمن هذه العقوبة أيضا مباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ، على أن تطبق رسميا خلال مواجهة سان جيرمان ضد لوريان في 30 نيسان، في حال تكررت تجاوزات الألتراس.وصدرت العقوبة ضد رابطة الألتراس بسبب إشعالها قنابل الدخان في ملعب حديقة الأمراء خلال مواجهة ليون. (روسيا اليوم)