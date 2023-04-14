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رياضة

لخلافة رودي جارسيا.. النصر يتحرك نحو زين الدين زيدان

Lebanon 24
14-04-2023 | 02:00
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أقال نادي النصر السعودي مدربه الفرنسي رودي جارسيا أمس الخميس، بعد توتر علاقته بلاعبي الفريق وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحالياً يبحث عن مدرب جديد.
 
ووفقاً لشبكة " CBS Sports" فإن مسؤولي النصر يرون أن الثنائي زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، هما أفضل البدائل لجارسيا، ويستهدفون التعاقد مع أيٍ منهما.
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وكشفت الشبكة أن النادي السعودي قدم بالفعل عرضاً شفهياً لزيزو، لكن لا توجد ضمانات بعد لموافقته، مشيرة إلى أن رونالدو يبحث مع الإدارة ملف المدرب الجديد، خاصةً وأنه تم الأخذ برأيه قبل الاستغناء عن جارسيا.
أما بشأن مورينيو فالتقارير تحدثت بالأمس، عن صعوبة رحيله حاليًا عن روما، بجانب أنه يفضل قيادة تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، ولا يفكر في الدوري السعودي نهائيًا.
 
جدير بالذكر أن رونالدو تدرب تحت قيادة زيزو لموسمين ونصف في ريال مدريد الإسباني، حصدا خلالهم عديد البطولات المحلية والقارية. (جول)
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