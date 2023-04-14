بعد شجاره مع ليروي ساني.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني

عاقبت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني نجمها السنغالي ساديو ماني، بعد مشاجرة له مع زميله في الفريق ليروي ساني، عقب الخسارة (0-3) أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمسية الثلاثاء.



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وقال بايرن ميونخ في بيان له: "لن يكون ساديو ماني (31 عامًا) ضمن قائمة بايرن ميونخ في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم". وكانت تقارير صحفية ألمانية أكدت أن ماني قد سدد لكمة إلى زميله ليروي ساني في وجهه، بعد نقاش محتدم بينهما في غرف الملابس، قبل أن يتدخل زملاؤهما لفصلهما عن بعضيهما.وقال بايرن ميونخ في بيان له: "لن يكون ساديو ماني (31 عامًا) ضمن قائمة بايرن ميونخ في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم".

تقارير صحفية ألمانية أكدت أنه وبعد اجتماع عُقِد مساء الأربعاء بين أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي تَقرَّر ألّا ينهي بايرن عقد لاعبه ماني والذي يستمر حتى عام 2025.





وكشفت التقارير أن السنغالي سيقدم اعتذاره إلى ساني أمام زملائه بالفريق، قبل انطلاق التدريبات الخاصة بالفريق البافاري، لتعيد الإدارة الأجواء الرائعة بين اللاعبين، قبل المباريات القادمة والمهمة للفريق سواء في البوندسليغا أو دوري الأبطال. (win win)