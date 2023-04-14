دي بروين "أفضل لاعب خط وسط" في تاريخ البريميرليغ!





وحل الإنكليزي ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول خلف كيفين وفي المركز الثالث فرانك لامبارد لاعب تشيلسي ومدربه الحالي.

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وحل بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الرابع وخلفه لاعب وسط أرسنال السابق، الفرنسي باتريك فييرا، في المركز الخامس.



يايا توريه قم دافيد سيلفا فروي كين وسيسك فابريجاس ونجولو كانتي احتلوا بالترتيب باقي المراكز العشر الأوائل. توج البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على الإطلاق بعدما اختاره الجمهور الأفضل بينهم.وحل الإنكليزي ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول خلف كيفين وفي المركز الثالث فرانك لامبارد لاعب تشيلسي ومدربه الحالي.وحل بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الرابع وخلفه لاعب وسط أرسنال السابق، الفرنسي باتريك فييرا، في المركز الخامس.يايا توريه قم دافيد سيلفا فروي كين وسيسك فابريجاس ونجولو كانتي احتلوا بالترتيب باقي المراكز العشر الأوائل.

واحتسبت المراكز بناء على عدد من النقاط، فالخيار الأول يمنح صاحبه 15 نقطة والخيار الثاني يعطي اللاعب 14 نقطة.

لا يجب إغفال أن متوسط عمر المصوتين هو 22.7 سنة وهو ربما ما يمنحنا فكرة عن الخيارات، فبعضهم ربما لم يشاهد فييرا أو كلود ماكليلي أو بول سكولز مباشرة في مباراة.

وصنع دي بروينه، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي مرتين، الهدف رقم 100 في الدوري لزملائه خلال فوزهم على ساوثامبتون 4-0 ليكون أسرع لاعب يصل لذلك بعدد 56 مباراة أقل من سيسك فابريجاس لاعب أرسنال وتشيلسي السابق. (جول)