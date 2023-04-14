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رياضة

وفاة اللاعب الشهير الذي أضرم النار في جسده!

Lebanon 24
14-04-2023 | 00:30
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توفي ليلة الخميس لاعب كرة القدم التونسي نزار العيساوي، الذي أقدم على إضرام النار في جسده الإثنين الماضي، أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز بمحافظة القيروان، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب"، حسبما أعلن شقيقه ياسين على موقع "فيسبوك".
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وتعود الواقعة التي حدثت الإثنين الماضي إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز، ونشر اللاعب مقطع فيديو في حسابه على "فيسبوك" وثق فيه محاولة الانتحار قائلا إنه فعل ذلك بعد اتهامه في قضية إرهابية بعد خلاف دار بينه وبين أحد باعة الموز، بينما ينفي اللاعب الاتهام.
 
 
ولعب نزار عيساوي للعديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
 
 
وفي وقت سابق، قالت بسمة همامي زوجة اللاعب أن العيساوي في حالة حرجة ويعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة. 
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