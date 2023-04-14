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رياضة
هل ينجح الشيخ جاسم بشراء "مانشستر يونايتد"؟
Lebanon 24
14-04-2023
|
14:00
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ذكرت تقارير صحفية أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، قرر تقديم العرض الثالث والأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد.
ويتنافس الشيخ جاسم مع السير جيم راتكليف، على الاستحواذ على مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم بعد إعلان عائلة غليزر المالكة للنادي رغبتهم في البيع.
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ووفقا لقناة سكاي سبورتس، ما زال الشيخ جاسم متمسكا بشراء مانشستر يونايتد وسيقدم عرضا ثالثا وأخيرا، ولطالما كان الملياردير القطري داعما للنادي ومستعدا لإنفاق مبالغ كبيرة من أجل الاستحواذ على "أولد ترافورد".
وعقدت عائلة غليزر المالكة للنادي اجتماعات مع الطرفين الراغبين في شراء اليونايتد وتم تقديم عروض تقترب من 5 مليارات جنيه استرليني ولم ينجح أحد في التوصل إلى اتفاق نهائي. (روسيا اليوم)
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