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رياضة
اللبناني جون سعد يلاحق شغفه في جبال الهيمالايا
Lebanon 24
14-04-2023
|
06:22
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شرع المقدم التلفزيوني والإذاعي جون سعد، بعد أن أمضى السنوات الست الماضية يكرس كل عطلة نهاية أسبوع بممارسة رياضة الترحال (تريكينج) في جبال لبنان، إلى ملاحقة شغفه من خلال أول مغامرة ترحال محترفة يقوم بها خارج لبنان. في ٤ نيسان٢.٢٣، وصل سعد الى مطار هيلاري تينزينج الشاهق الارتفاع في لوكلا - نيبال، للانطلاق في رحلته إلى معسكر قاعدة إيفرست في أكثر الطرق روعة في جبال الهيمالايا.
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وقال في بيان: "تمتد رحلة معسكر قاعدة إيفرست 140 كيلومترا ذهابا وايابا، وتنقسم على مدى 14 يوما. يستغرق الوصول إلى معسكر قاعدة إيفرست الذي يقع على ارتفاع 5،364 أمتار ما يقارب الثمانية أيام بالإضافة الى أربعة أيام للعودة. عند الوصول إلى وجهة المعسكر، يكمن التحدي الأكبر في تسلق جبل كالا بتثار الذي يقع على ارتفاع 5،644 أمتار للحصول على أروع منظر عن كثب لجبل إيفرست".
أضاف قبل مغادرته لبنان: "في بلد يسوده العديد من الأزمات المعيشية والسياسية والاقتصادية، وجدت نفسي أقاتل لتحقيق حلمي بطريقة تسمح لي أن أخدم في الوقت عينه عددا من القضايا التي يمكن أن تساهم في التخفيف من الجوانب السلبية في حياتنا اليومية في لبنان. وهكذا، قررت أن أبعث من خلال هذا التحدي رسالة أمل وتمكين، فبالنسبة للفئة العمرية التي تشعر أن نافذة التألق قد فاتتها، ففي مغامرتي رسالة لهم أنه لا يزال بإمكانهم تحقيق الكثير، اما بالنسبة الى بلدنا المنقسم، فمغامرتي تلقي الضوء على أهمية الوحدة الوطنية، بغض النظر عن الخلفية أو الدين أو الانتماء السياسي".
وتابع: "لم يفت الأوان بعد على الحلم لأن الحياة تبدأ في سن الخمسين. من خلال إكمال التحدي الأول لي في معسكر قاعدة إيفرست وأنا في مرحلة منتصف العمر، أبعث العديد من الرسائل المليئة بالأمل ومنها تحفيز الناس للخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم، وتشجيع الرجال والنساء الذين هم في مرحلة منتصف العمر على مواصلة السعي والحلم، إلهام الآخرين ليكونوا نشيطين ولتحدي حدودهم وللتواصل مع الطبيعة، الوحدة تحت علم لبناني واحد وعلم افرست واحد، والتأكيد انه بإمكان أي شخص عادي ان يضع أهدافا أعلى باستطاعته الوصول إليها". (الوكالة الوطنية)
المصدر:
الوكالة الوطنية
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