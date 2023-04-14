في هذا التاريخ... ألفيش سيخرج عن صمته ويكشف كافة تفاصيل قصة الاغتصاب!

Advertisement

سيدلي داني ألفيش لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق والمتهم باغتصاب فتاة بأقواله أمام القاضي يوم الاثنين المقبل، إذ ينوي الكشف عن كافة تفاصيل القضية التي أبقته خلف القضبان منذ كانون الثاني الماضي.وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الشهيرة أن ألفيش طلب الإدلاء بشهادته أمام القاضي يوم الاثنين المقبل ووافق الأخير، بعدما غير أقواله 4 مرات سابقة منذ بدء التحقيق معه.ونفى ألفيش معرفته بالضحية في بداية الأمر، ثم غير أقواله وأشار إلى أنه يعرفها، وبعد ذلك اتهمها بالاعتداء الجنسي عليه، وأن نفيه السابق جاء لحماية زواجه، وفي المرة الرابعة اعترف بإقامة علاقة جنسية معها.وتتهم الفتاة ألفيش، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في القرن الحالي، باغتصابها في دورة مياه بالنادي الليلي، ويرى القاضي أن الأدلة التي قدمتها قوية وكافية لتوجيه الاتهام إلى اللاعب. (العربية)