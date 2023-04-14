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رياضة

بعد مباشرة إجراءات الطلاق.. زوجة أشرف حكيمي تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل!

Lebanon 24
14-04-2023 | 12:28
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تصدّر طلاق الممثلة الإسبانية هبة عبوك من نجم كرة القدم أشرف حكيمي خلال الفترة الماضية، عناوين الصحف بعد ورود أنباء عن تقديم امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً شكوى ضد ظهير باريس سان جيرمان.
 
لكن المفاجأة كانت عندما علمت عبوك أنه ليس لدى زوجها السابق أي شيء باسمه، وفق تفاصيل جديدة كشفتها مجلة First Mag الفرنسية مؤخراً، ونقلها موقع "ماركا" بالإنكليزية.

وقالت المجلة إن المستفيد من راتب وثروة حكيمي ليس سوى والدته التي كانت تتقاضى أجره في حسابها المصرفي منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من أن الأخبار أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، فإنه من المعروف أيضاً أن عبوك ليست في وضع تحتاج فيه إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من تغطية نفقاتها، حيث لديها ثروة من ملكها. (العربية) 
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