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رياضة

الإصابة تنهي موسم نجم اليونايتد.. من هو؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 02:00
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أعلن مانشستر يونايتد نهاية موسم مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، بسبب إصابته بكسر في مشط القدم.
 
 
وقال النادي في بيان رسمي إن مارتينيز لن يتمكن من اللعب فيما تبقى من عمر الموسم؛ بسبب الإصابة المتمثلة في كسر بمشط القدم، إثر احتكاكه بأحد مهاجمي إشبيلية في الدقيقة (86)، ما اضطره لمغادرة أرض الملعب على النقالة.
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وتعرض مارتينيز للإصابة الخميس في الدقيقة 86 من تعادل مانشستر يونايتد أمام ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة (2-2) على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
 
 
من جهة أخرى، أكد البيان أن المدافع الفرنسي الآخر رافاييل فاران سيغيب هو أيضاً عن الفريق لبضعة أسابيع دون ذكر تفاصيل أخرى؛ بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة إشبيلية، واضطر على إثرها لمغادرة الملعب مع نهاية الشوط الأول، حيث أخذ مكانه زميله هاري ماغواير. (win win)
 
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