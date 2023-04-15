ماذا قال مدرب ريال مدريد عن استبدال فينيسيوس بهالاند؟

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، فكرة استبدال جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالنجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي.





وسيحل فريق ريال مدريد ضيفاً على نادي قادش مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وتحدث كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة قادش، قائلا: "مباراة قادش صعبة، لكن الفريق في حالة جيدة ومتحمس للعب اللقاء. نريد أن نلعب مباراة جيدة".

وأضاف: "علينا احترام المنافسة في الدوري، وإذا لم نتمكن من تحقيق المركز الأول، يجب أن نكون في المركز الثاني. نرتدي قميصا يتطلب علينا القتال حتى النهاية".





وبسؤاله عن إمكانية استبدال فينيسيوس بهالاند، رد قائلا: "لا، يا له من سؤال، كل لاعب لديه خصائصه. مدريد لديه فينيسيوس، وغوارديولا لديه هالاند". (روسيا اليوم)