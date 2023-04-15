يريد البقاء في البريميرليغ.. هاري كين يرفض بايرن ميونخ!

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين (30 عامًا) يفضل عرض مانشستر يونايتد الإنكليزي على بايرن ميونخ الألماني.

ويفضّل كين البقاء في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يعرفه جيدًا، عوضًا عن المغامرة واللعب في بلد ودوري جديد.

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ويمتلك كين عقدًا مع توتنهام يمتد إلى صيف 2024، لكن النادي اللندني لن يستطيع الحفاظ على لاعبه أكثر من ذلك؛ إذ تتربّص أندية عديدة للفوز بخدماته، يتصدرها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

ومن بين الأسباب المنطقية التي تدفع كين للبقاء في الدوري الإنكليزي، هي رغبته الجامحة في أن يصبح الهدّاف التاريخي للمسابقة متفوقاً على مواطنه آلان شيرار، أسطورة بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد. (win win)