واقعة فالفيردي ليست الوحيدة.. شتائم عائلية وكلمات نابية في الملاعب!

بين الحين والآخر، تتحوّل متعة كرة القدم إلى كابوس بسبب العنف في الملاعب الذي يبدو أنه لن ينتهي أبداً، فداخل "المستطيل الأخضر" دائما ما يحدث الكثير من التجاوزات بين اللاعبين وخصومهم أو بين جمهور الفريقين، تحوّل العرس الكروي من فرح إلى ترح.

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وظاهرة العنف في الملاعب ليست حديثة، لكن الجديد هو تعدّد مظاهر العنف وأشكاله داخل الملاعب. فهناك عنف لفظي يتمثل بالصراخ وإلقاء الشتائم، وإصدار الكلمات البذيئة، والسخرية وغيرها. وآخر جسدي ويشمل ذلك الركل، البصق، الدفع، التعارك وغير ذلك...

تصرفات غريبة

ونتيجة صعوبة المباراة والضغط النفسي وضجيج المدرجات وصراخ المدرب، ينحدر أبرز النجوم عن مسار القيم الأخلاقية والقوانين الرياضية، فنرى لاعباً يرتكب تصرفات غريبة: يشتم اللاعبين وعائلاتهم أو الحكام، أو يصيب أحدهم بضرر جسدي.



شتائم واستفزازات..

ومؤخراً ضرب لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، أليكس بايينا لاعب فياريال في وجهه بعد مباراة الفريقين، بسبب استفزازه عن طريق السخرية من ابنه.

ويعود أصل الخلاف إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بانتصار ريال مدريد بنتيجة (3-2)، حيث قال لاعب فياريال لفالفيردي: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد"، وكان فالفيردي وزوجته مينا بونينو على وشك فقدان الطفل الذي تحمله.

وما حصل مع فالفيردي وبايينا، أعادنا بالذاكرة الى حوادث لم تكن وليدة اليوم، فهناك العديد من الشتائم التي حصلت في الملاعب، وتسببت بكوارث حقيقية.

وعبر "لبنان 24" نقدم لكم البعض منها:

شتم والدة ريكاردو ميغيوريني

انفجر اللاعب الإيطالي من البكاء في عام 2022 خلال مباراة فريقه فيتشنزا أمام ليتشي بدوري الدرجة الثانية، بسبب قيام لاعب الفريق الخصم بسبّ والدته. وتأثرّ ريكاردو لأن والدته توفيّت في عام 2017، ليحصل على دعم هائل من الجميع في إيطاليا واعتذار من نادي ليتشي على ما بدر من لاعبه.



أخلاق دييغو كوستا!

خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018، قال المدافع الإيراني مرتضى بورلي جانجي، إن مهاجم منتخب إسبانيا دييغو كوستا أهان والدته وشقيقته بألفاظ "مقرفة"، خلال المباراة التي جمعت إيران وإسبانيا في مونديال روسيا 2018.

وفي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عام 2019، قام دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو وقتها بسبّ والدة الحكم.



"نطحة زيدان"

من أكثر الحوادث شهرة في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، لحظة نطح زين الدين زيدان بالرأس لماتيراتزي نجم منتخب إيطاليا في نهائي كأس العالم 2006 بسبب سخرية الأخير من والدة زيدان وزوجته وأخته، مما تسبّب في طرد الفرنسي ثم اعتزاله لعب كرة القدم.

خطأ بيكهام!

خطأ فادح ارتكبه النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام خلال مسيرته في ريال مدريد، حيث قام بسبّ والدة أحد الحكام المساعدين .

ووصف بيكهام وقتها والدة الحكم بكلمات نابية، ليخرج بعدها للاعتذار مؤكدًا أنه قال الكلمة باللغة الإسبانية ولم يكن يعلم المعنى الدقيق لها.