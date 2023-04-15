الفيفا يعاقب مسؤولا رياضيا قدم دفعات بأموال الاتحاد

Advertisement

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة فرضت عقوبات بحق أبو نايم شوهاغ، الأمين العام لاتحاد بنغلادش لكرة القدم والعضو السابق في غرفة تسوية النزاعات بـ"فيفا".وحسب البيان شملت العقوبات حظرا لمدة سنتين من المشاركة في أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري، وذلك بسبب قيامه بتزوير و/أو استخدام وثائق مزورة لتبرير دفعات قام بها اتحاد بنغلادش لكرة القدم بأموال من "فيفا".وذكر الاتحاد أن بعد عقد جلسة استماع وتحليل معمق للأدلة المقدمة إلى الغرفة القضائية، وكذلك الأدلة التي جمعت في إطار تحقيقات غرفة التحقيق وفقا للإجراءات المعمول بها، خلُصت الغرفة القضائية إلى أن شوهانغ انتهك المادة 13 (القواعد العامة للسلوك)، والمادة 15 (الولاء)، والمادة 24 (التزوير والتزييف) من مدونة أخلاقيات "فيفا" نسخة 2020.وأُخطر شوهاغ بتفاصيل القرار الجمعة، وهو تاريخ نفاذ الحظر.وتنص المادة 13 من المدونة على أن من ينتهك قواعد التمويل يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف فرنك سويسري بالإضافة إلى حظر المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة أقصاها سنتان.وحسب المادة 15 يعاقب من ينتهك موجب الانتماء إلى "فيفا" بالعقوبة عينها. (الحرة)