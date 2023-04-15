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رياضة
لاعب يرتدي برقعاً بسبب "احتياجات مالية"! (صور)
Lebanon 24
15-04-2023
|
11:00
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تنكر لاعب شطرنج كيني يبلغ من العمر 25 عاماً في زي امرأة، من أجل المنافسة في بطولة الشطرنج النسائية المفتوحة في بلاده.
وارتدى ستانلي أوموندي برقعاً من رأسه حتى قدميه، ونظارة كي يبدو شبيهاً لميليسنت أوور، في خطوة شكك بها المنظمون، بعد أن فاز لاعب مجهول في المنافسة، واُكتشفت الحيلة في النهاية.
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ودافع أوموندي عن نفسه وكتب رسالة اعتذار، قال فيها إن لديه "احتياجات مالية"، وإنه مستعد لتحمل كل عواقب أفعاله.
وقال رئيس إتحاد الشطرنج الكيني، برنارد وانجالا، إنه من المحتمل أن يتم منع اللاعب من ممارسة اللعبة لعدة سنوات، لكن لن يتم استبعاده من الشطرنج إلى الأبد.
وأضاف لـ"بي بي سي نيوز": "لم نشكّ في اللاعب في البداية، لأن ارتداء الحجاب هو أمر طبيعي، لكن ما أثار شكوكنا أنه انتصر على كل اللاعبات المميزات للغاية، ومن غير المحتمل أن يكون هناك لاعب جديد لم يسبق له أن لعب الشطرنج بهذه القوة".
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