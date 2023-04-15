Advertisement

رياضة

ميلان يتعادل مع بولونيا ويفقد نقطتين في سباق المربع الذهبي

Lebanon 24
15-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1057508-638171828089787573.jpg
Doc-P-1057508-638171828089787573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعادل ميلان مع مضيفه بولونيا (1-1) في مباراة بالجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وسجل صاحب الأرض هدف التقدم في الدقيقة الأولى من المباراة عبر نيكولا سانسوني، وتعادل توماسو بوبيغا لميلان في الدقيقة 40.
Advertisement

وأهدر "الروسونيري" نقطتين في سباق المراكز الأربعة الأولى من الترتيب. وكان بإمكان الفريق القفز للمركز الثالث في جدول الترتيب وتخطي فريق روما لكنّ التعادل منحه نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، وهو نفس رصيد روما الذي يستضيف أودينيزي يوم الأحد.

وسيتراجع ميلان عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إذا فاز جاره إنتر على مونزا في مباراة في وقت لاحق، يوم السبت.

وسيصل النيراتسوري إذا فاز إلى النقطة 54 متفوقاً على جاره ميلان بنقطة واحدة. في المقابل، يحتل بولونيا المركز الثامن في جدول الترتيب وفي رصيده 44 نقطة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-15
14:00 | 2023-04-15
11:00 | 2023-04-15
11:00 | 2023-04-15
08:00 | 2023-04-15
05:30 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website