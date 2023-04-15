ميلان يتعادل مع بولونيا ويفقد نقطتين في سباق المربع الذهبي

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تعادل ميلان مع مضيفه بولونيا (1-1) في مباراة بالجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت.وسجل صاحب الأرض هدف التقدم في الدقيقة الأولى من المباراة عبر نيكولا سانسوني، وتعادل توماسو بوبيغا لميلان في الدقيقة 40.وأهدر "الروسونيري" نقطتين في سباق المراكز الأربعة الأولى من الترتيب. وكان بإمكان الفريق القفز للمركز الثالث في جدول الترتيب وتخطي فريق روما لكنّ التعادل منحه نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، وهو نفس رصيد روما الذي يستضيف أودينيزي يوم الأحد.وسيتراجع ميلان عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إذا فاز جاره إنتر على مونزا في مباراة في وقت لاحق، يوم السبت.وسيصل النيراتسوري إذا فاز إلى النقطة 54 متفوقاً على جاره ميلان بنقطة واحدة. في المقابل، يحتل بولونيا المركز الثامن في جدول الترتيب وفي رصيده 44 نقطة.