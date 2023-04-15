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رياضة
لأول مرة منذ 1998..أستون فيلا يحقق 5 انتصارات متتالية بالدوري
Lebanon 24
15-04-2023
|
23:00
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حقق أستون فيلا رقماً مميزاً بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بملعب "فيلا بارك"، لحساب الأسبوع 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وهذا الفوز هو الخامس على التوالي للفيلانز في البريمييرليغ هذا الموسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب.
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ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فهذه المرة الأولى منذ إبريل عام 1998 التي ينجح فيها الفريق في تحقيق 5 انتصارات على التوالي.
وذكرت إحصائية أخرى أن أستون فيلا على سائر الأندية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (ألإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني) في آخر 8 جولات.
وحصد الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني يوناي إيمري 22 نقطة من أصل 24 في آخر 8 مباريات.
يُذكر أن الفيلانز كان من ضمن الأندية المهددة بالهبوط في بداية الموسم، قل أن تقرر الإدارة إقالة المدرب ستيفين جيرارد وتعيين أوناي إيمري.
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