رونالدو تدخل شخصياً من أجل زيدان.. هل يكون الفرنسي مدرّب النصر السعودي الجديد؟



ما زالت كواليس اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي القرار بإقالة المدرّب الفرنسي رودي غارسيا تنكشف تباعاً، فقد تبيّن أن الأمر ليس متعلّقاً بنتائج الفريق، بل هناك وقائع أخرى أبطالها لاعبو الفريق انفسهم.

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ويبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم "العالمي" كان وراء حسم مصير غارسيا الذي أقالته الإدارة، اذ كشفت صحيفة "الرياضيّة" السعوديّة أن إقالة المدرّب الفرنسي لم تكن واردة في ذهن إدارة النصر، لكنها تبلورت بعدما اجتمع غارسيا بلاعبيه وشنّ عليهم هجوماً كلامياً حاداً علِمَت به الإدارة، وهو الأمر الذي لم يرق لبعض عناصر الفريق وأعضاء إدارته، الذين اجتمعوا بعد ذلك باللاعبين واستمعوا إليهم ليخلصوا إلى ضرورة رحيل غارسيا بمباركة من رونالدو.

نصيحة رونالدو

ويسعى نادي النصر السعودي الذي لم يخسر سوى مباراتين من أصل 23 مباراة وتعادل في خمس، ولا يزال ينافس على لقب الدوري وبلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،لتعويض رحيل مدرّبه الفرنسي.

وانطلقت إدارة "العالمي" بحسب شبكة "سي بي إس سبورت"، في دراسة العديد من الأسماء العالمية لتحلّ محل غارسيا المُقال. ويعدّ الفرنسي زين الدين زيدان مدرّب ريال مدريد السابق الذي تربطه علاقة خاصة بنجم النصر كريستيانو رونالدو، أحد أبرز المرشحين لخلافة غارسيا على مقاعد بدلاء العالمي.

وجاء البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يدرّب نادي روما الإيطالي، في المرتبة الثانية من المرشحين، وذلك بناء على نصيحة "صاروخ ماديرا".

عرض شفهي..

شبكة "سي بي إس سبورت" الأميركية أكدّت أن النصر قدّم عرضاً شفهياً بالفعل إلى زيدان الذي لا يتولّى تدريب أي نادٍ مُنذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، وأشارت إلى أن رونالدو شارك شخصياً في المفاوضات بين زيدان والنادي النصراوي.

120 مليون يورو سنويًاً.. لمن؟

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي، رفض تدريب النصر بعقد لمدة عامين مقابل 120 مليون يورو سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة النصراوية ستمنح "زيزو" نفس العرض، علماً بأن الأخير من بين المرشحين أيضاً لتدريب المنتخب البرازيلي.

وأضافت "سبورت" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يستطيع إقناع زيدان بالموافقة على تدريب النصر، حيث تدرّب "الدّون" من قبل تحت قيادته خلال سنواته الثلاثة الأخيرة مع "الملكي" ريال مدريد. فهل يكون الفرنسي زيدان أسطورة ريال مدريد مدرب النصر السعودي الجديد؟

