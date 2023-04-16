جورجينا تاهت في قصره.. كريستيانو رونالدو يعرضه للإيجار

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، عرض قصره في العاصمة الإسبانية مدريد للإيجار.

واشترى رونالدو فور انضمامه إلى صفوف ريال مدريد صيف 2009، قادما من مانشستر يونايتد، قصرا فخما في العاصمة مدريد، بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني، للعيش فيه.

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ويقع قصر رونالدو في حي "لا فينكا" الراقي والذي يعتبر سكن الصفوة في العاصمة الإسبانية، والذي صممه المعماري الشهير خواكين توريس، ويتكون البيت من 7 غرف نوم و9 حمامات وحمامي سباحة، داخلي وخارجي، صالة ألعاب رياضية اعتاد "الدون" على مدار سنوات أن يتدرب فيهما.



وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها نقلا عن "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن رونالدو عرض القصر للبيع مقابل 8 آلاف و8 جنيهات إسترليني في الشهر.

وظهر قصر رونالدو مؤخرا في فيلم "أنا جورجينا" الوثائقي الذي تحدثت فيه عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية شريكة الدون البرتغالي عن علاقتها بالنجم الأسطوري.



وكشفت جورجينا أنها كانت تتوه في قصر رونالدو في مدريد، بقولها: "لقد توهت في أول مرة جئت فيها للقصر، كنت أريد الذهاب إلى المطبخ لإحضار المياه ولم أكن أعرف أين أذهب".

وتقول أيضا: "في بعض الأحيان احتاج إلى نصف ساعة لكي أصل إلى غرفة المعيشة، لقد كان كبيراً للغاية، لقد تعودت طوال عمري على العيش في شقق صغيرة لذلك كنت مندهشة". (روسيا اليوم)