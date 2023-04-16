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رياضة

هاينر: لن نتسامح مع ماني

Lebanon 24
16-04-2023 | 14:00
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قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه لن يجري التسامح مع المناوشة التي وقعت بين ساديو ماني وليروي ساني عقب المباراة التي خسرها بايرن أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر - 3 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.
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وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" على هامش مباراة كرة السلة بين بايرن وزالغيريس كونس: ما حدث بعد المباراة في مانشستر لن يجري التسامح معه. عوقب ماني وفقا لذلك. الغرامة مؤلمة بالنسبة له، حتى رغم راتبه المرتفع.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن ماني وجه ضربة لزميله ساني في الوجه خلال تواجدهما في غرفة تغيير الملابس وتدخل زملاء لهما بالفريق للفصل بينهما، وذلك عقب المباراة أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وعاقب بايرن ميونخ ماني بالإيقاف عن المشاركة في المباراة أمام هوفنهايم، يوم السبت، إلى جانب غرامة مالية، ولم يكشف النادي عن مزيد من التفاصيل.

وقال هاينر :هو (ماني) وساني تناقشا بشأن الأمر، وأضاف أن ماني اعتذر للفريق. (العربية) 
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