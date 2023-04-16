بعد سيناريو متكرر.. أرسنال يتلقى ضربة مؤلمة بسباق البريميرليغ

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أهدر أرسنال المتصدر تقدمه بهدفين مرة أخرى، ليتعادل 2-2 مع وست هام يونايتد، وتعرض لضربة جديدة في سعيه نحو المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الأحد.وتقدم غابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد بهدفين لأرسنال في أول عشر دقائق، لكن وست هام قلص الفارق بواسطة ركلة جزاء من سعيد بن رحمة في الدقيقة 33، وأدرك جارود بوين التعادل في الدقيقة 54.وقبل هدف التعادل الثاني لوست هام مباشرة، أضاع بوكايو ساكا ركلة جزاء لأرسنال، بعدما أطاح بالكرة خارج المرمى تماما.وأصبح رصيد أرسنال، الذي تعادل 2-2 مع ليفربول في الجولة السابقة بعد التفريط في تقدمه بهدفين مبكرين، 74 نقطة من 31 مباراة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، صاحب المركز الثاني الذي خاض 30 مباراة، وفاز في آخر ست مباريات.وسيلعب أرسنال في ضيافة مان سيتي في 26 أبريل الجاري.