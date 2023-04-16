بفضل غريزمان.. أتلتيكو مدريد يعزز موقعه الثالث في "الليغا"





على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، افتتح أتلتيكو مدريد النتيجة عبر نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل ألميريا في الدقيقة 37 بهدف عكسي عبر خوسي ماريا خيمينيز.

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عاد أنطوان غريزمان ليخطف الأضواء من جديد بتسجيله للهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 42 ويقود فريقه إلى فوز جديد. واصل أتلتيكو مدريد سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً فوزه السادس على التوالي مساء اليوم الاحد بهزيمة ألميريا 2-1، لحساب الأسبوع 29 من المسابقة.على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، افتتح أتلتيكو مدريد النتيجة عبر نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل ألميريا في الدقيقة 37 بهدف عكسي عبر خوسي ماريا خيمينيز.عاد أنطوان غريزمان ليخطف الأضواء من جديد بتسجيله للهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 42 ويقود فريقه إلى فوز جديد.

ووصل غريزمان إلى هدفه 11 بالدوري الإسباني هذا الموسم بفارق 6 أهداف عن متصدر "الليغا" الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وحافظ أتلتيكو مدريد على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني للأسبوع الثالث عشر على التوالي، حيث تعود أخر خسارة له ضد برشلونة 1-0 لحساب الأسبوع 16.



ودعم أتلتيكو مدريد مركزه الثالث برصيد 60 نقطة وعلى بعد نقطتين من الوصيف ريال مدريد و13 نقطة عن المتصدر برشلونة، فيما يحتل ألميريا المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.