Advertisement

رياضة

بفضل غريزمان.. أتلتيكو مدريد يعزز موقعه الثالث في "الليغا"

Lebanon 24
16-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1057844-638172805833983396.jpg
Doc-P-1057844-638172805833983396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل أتلتيكو مدريد سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً فوزه السادس على التوالي مساء اليوم الاحد بهزيمة ألميريا 2-1، لحساب الأسبوع 29 من المسابقة.

على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، افتتح أتلتيكو مدريد النتيجة عبر نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل ألميريا في الدقيقة 37 بهدف عكسي عبر خوسي ماريا خيمينيز.
Advertisement

عاد أنطوان غريزمان ليخطف الأضواء من جديد بتسجيله للهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 42 ويقود فريقه إلى فوز جديد.
ووصل غريزمان إلى هدفه 11 بالدوري الإسباني هذا الموسم بفارق 6 أهداف عن متصدر "الليغا" الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحافظ أتلتيكو مدريد على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني للأسبوع الثالث عشر على التوالي، حيث تعود أخر خسارة له ضد برشلونة 1-0 لحساب الأسبوع 16.

ودعم أتلتيكو مدريد مركزه الثالث برصيد 60 نقطة وعلى بعد نقطتين من الوصيف ريال مدريد و13 نقطة عن المتصدر برشلونة، فيما يحتل ألميريا المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-17
15:38 | 2023-04-17
14:00 | 2023-04-17
11:00 | 2023-04-17
08:16 | 2023-04-17
08:00 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website