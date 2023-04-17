رامسديل يشعل خلافا بين صلاح والنني

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على الرغم من الصداقة التي تجمعهما، شكل الشقاق الذي حصل بالأمس بين محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنكليزي، ومحمد النني نجم نادي أرسنال، مفاجأة كبيرة للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.فقد ألغى محمد صلاح متابعته لمواطنه وزميله في المنتخب المصري محمد النني على "إنستغرام"، كرد فعل على إعجاب النني بصورة حارس مرمى فريق أرسنال "الغانرز" أرون رامسديل وهو يحتفل بضياع صلاح لركلة الجزاء في مباراة الفريقين.وأظهرت الصورة فرح رامسديل بضياع الكرة التي مرت بجانب بالعارضة بينما كان صلاح يصرخ غاضبا على ضياعها.