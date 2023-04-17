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رياضة
الدوري البلجيكي.. "فئران مطلية ميتة" سلاح الجماهير!
Lebanon 24
17-04-2023
|
05:00
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ألقت جماهير نادي شارلروا بفئران ميتة باتجاه مدرجات ستاندار لييج وذلك خلال مباراة الديربي بين الفريقين ضمن منافسات الدوري البلجيكي لكرة القدم، حسب ما أفاد نادي لييج الأحد مؤكداً مزاعم المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
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تم إلقاء عشرات القوارض الميتة المطليّة باللون الأحمر، لون ستاندار لييج، في اتجاه مدرجات النادي المضيف من قبل مشجعي شارلروا.
وقال مشجعون على "فيسبوك": نأمل في أن تتخذ رابطة المحترفين إجراءات وأن يقدّم نادينا شكوى وأن تشارك اتحادات الحيوانات بهذه المسألة.
وقال أحد مشجعي ستاندار للتلفزيون البلجيكي: ألقى مشاهدون مقنعون يرتدون بذلات لمكافحة القوارض بهذه الفئران في اتجاه مدرجات تشغلها العائلات والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الحركة.
وفاز ستاندار الذي يحتل المركز السادس في مباراة الديربي أمام شارلروا الثامن 3-1 مساء الجمعة.
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