أخفى وجهه بقناع من الورود.. لاعب "غامض" من الدوري الإنكليزي يطلق أغنية "راب" من هو؟

أطلق لاعب في الدوري الإنكليزي أخفى هويته بقناع من الورود وقفازات وأطلق على نفسه اسم "ديدي" أغنية "راب" منذ أيام، على يوتيوب حصدت حتى الآن 71 ألف مشاهدة.





وتتحدث الأغنية "Thrill" التي لاقت استحسان الجمهور عن اضطرابات المشاعر وعدم المساواة في المجتمع حاليًا.

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وتوقع الجمهور أن يكون "ديدي" لاعبًا في نادٍ لندني كون معظم مقاطع الأغنية مصورة هناك؛ بل وضع الجمهور قائمة قصيرة بأسماء لاعبين قد يكون أحدهم مغني الراب الجديد ضمت كل من "ويلفريد زاها وجادون سانشو وريس نيلسون لكن الاسم الذي يبدو عليه وفاق أكبر هو إيدي نيكيتياه لاعب آرسنال.





اختيار نيكيتياه كان بناء على أكثر من عامل فاسم إيدي قريب من ديدي، بالإضافة أن ديدي في الفيديو أعاد تقليد احتفال لاعب آرسنال الذي ربما كلمات أغنية ديدي تشير إليه عن كونه يحقق انتصارات ويلعب كل مباراة بمثابة النهائي. (جول)