مدافع ريال مدريد يتعرض لإساءات عنصرية!

تعرض مدافع ريال مدريد، الدولي الألماني أنطونيو روديغر، لإساءات عنصرية من قبل المشجعين بعد مباراة فريقه أمام قادش بالدوري الإسباني، السبت.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسبانية، الأحد، جماهير قادش وهي توجه الإهانات إلى روديغر بعد أن ذهب إلى المدرجات لمنح قميصه إلى شخص بدا أنه من مشجعي ريال مدريد. كما تم إلقاء أشياء على المدافع الألماني صاحب البشرة السمراء.

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وتبادل روديغر بضع عبارات مع بعض الجماهير وهم يصرخون في وجهه قبل منح قميصه وتقديمه التحية لبعض المشجعين.

وجاء شخصان بدا أنهما من أعضاء فريق ريال مدريد ليقتادا اللاعب بعيدا عن الجماهير.

وجرت الواقعة بعد فوز ريال مدريد بهدفين نظيفين على قادش المهدد بالهبوط.