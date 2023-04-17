Advertisement

رياضة

مدافع ريال مدريد يتعرض لإساءات عنصرية!

Lebanon 24
17-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1058190-638173962737760415.jpg
Doc-P-1058190-638173962737760415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض مدافع ريال مدريد، الدولي الألماني أنطونيو روديغر، لإساءات عنصرية من قبل المشجعين بعد مباراة فريقه أمام قادش بالدوري الإسباني، السبت.
وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسبانية، الأحد، جماهير قادش وهي توجه الإهانات إلى روديغر بعد أن ذهب إلى المدرجات لمنح قميصه إلى شخص بدا أنه من مشجعي ريال مدريد. كما تم إلقاء أشياء على المدافع الألماني صاحب البشرة السمراء.
Advertisement
وتبادل روديغر بضع عبارات مع بعض الجماهير وهم يصرخون في وجهه قبل منح قميصه وتقديمه التحية لبعض المشجعين.
 
وجاء شخصان بدا أنهما من أعضاء فريق ريال مدريد ليقتادا اللاعب بعيدا عن الجماهير.
 
وجرت الواقعة بعد فوز ريال مدريد بهدفين نظيفين على قادش المهدد بالهبوط.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-18
05:00 | 2023-04-18
02:00 | 2023-04-18
02:00 | 2023-04-18
16:00 | 2023-04-17
15:38 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website