نجم ريال مدريد مهدّد بالإيقاف لـ12 مباراة.. والسبب؟

يواجه نجم خط وسط ريال مدريد، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، خطر الإيقاف لـ12 مباراة، بسبب تعديه بالضرب على أليكس بايينا جناح نادي فياريال، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فالفيردي انتظر بايينا بعد مباراة ريال مدريد وفياريال التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الثامن من نيسان الجاري، خارج الملعب ووجه إليه لكمة رداً على قيام بايينا بركل اللاعب الأوروغوياني خلال اللقاء واستفزازه بقوله: "ابكِ الآن، لأن ابنك لن يولد".

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وذكرت صحيفة "آس"، أن اللجنة الوطنية الإسبانية لمكافحة العنف قررت إحالة قضية فالفيردي وبايينا إلى لجنة المنافسة.



وأضافت الصحيفة، أن لجنة المنافسة ستعقد اجتماعا الأربعاء، وسيتم استدعاء كل من فالفيردي وبايينا للإدلاء بشهادتيهما في القضية، وأشارت إلى أن العقوبة المحتملة للاعب الأوروغوياني ستكون الإيقاف ما بين 4 إلى 12 مباراة، ومن المتوقع صدور القرار خلال شهر ونصف الشهر.



وكل ذلك فيما يخص العقوبات الرياضية على فالفيردي، بالنظر إلى أن القضية الجنائية تظل قائمة بعد قيام بايينا بشكوى لاعب ريال مدريد إلى الشرطة.