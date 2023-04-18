ريال مدريد يرد على اتهامات رئيس غريمه التقليدي برشلونة بفيديو مثير

رد نادي ريال مدريد الإسباني على اتهامات خوان لابورتا رئيس غريمه التقليدي برشلونة.

ونفى لابورتا في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليرد على اتهامات قضية نيغريرا، ارتكاب أي مخالفات، بعد اتهام ناديه بالفساد بسبب المدفوعات التي قدموها لنائب رئيس لجنة تحكيم كرة القدم الإسبانية سابقاً، خوسيه نيغريرا.

وهاجم المنافس التاريخي ريال مدريد، مدعيًا أنهم كانوا النادي المفضل تاريخيًا من المسؤولين وأنهم "نادي السلطة"، في إشارة إلى تلقي النادي الملكي دعمًا خاصًا من الحكومات الإسبانية المتعاقبة.







وفي أول رد فعل على تصريحات لابورتا، نشر ريال مدريد فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن لقطات ووثائق تثبت أن البلوغرانا كان يتلقى معاملة خاصة من الدكتاتور الإسباني الراحل فرانسيسكو فرانكو.

وأوضح الفيديو أن برشلونة منح فرانكو ثلاث ميداليات وجعله عضوًا فخريًا في النادي في عام 1965، كما أشار إلى أنه خلال نظام فرانكو، فاز برشلونة بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، وتسعة ألقاب لكأس ديل جينيراليسيمو (كأس الملك الآن)، بينما استغرق ريال مدريد 15 عامًا للفوز بلقب الدوري المحلي.





وسلط الفيديو الضوء أيضًا على افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة من قبل الوزير العام في حكومة فرانكو، خوسيه سوليس رويز، وأن النادي الكتالوني أُنقذ من الإفلاس ثلاث مرات خلال فترة حكم فرانكو من عام 1935 وحتى عام 1975.

وكان الريال قد أكد سابقًا عزمه على الانضمام إلى الشكوى ضد برشلونة في الشهر الماضي، وأعرب عن "قلقه البالغ" بشأن الاتهامات، ما دفع لابورتا لانتقاد موقف النادي الأبيض ووصفهم بأنهم نادي السلطة. (win win)