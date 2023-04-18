مونديال الشباب سيقام في هذا البلد!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح شرف تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا للأرجنتين، خلفا لإندونيسيا التي سُحِب منها التنظيم بسبب رفضها مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في البطولة.

وتقام البطولة في موعدها المحدد سابقًا، في الفترة بين 20 أيار وحتى 11 حزيران المقبل، فيما ستقام القرعة الخاصة بالبطولة يوم 21 نيسان الجاري بمدينة زيوريخ السويسرية، وبمشاركة 24 منتخبا.

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وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: "يسعد فيفا إعلامكم أن الأرجنتين ستحتضن نسخة العام الحالي من بطولة كأس العالم تحت 20 عاما؛ وسيفتح بلد أبطال العالم الأبواب لجماهير كرة القدم العالمية. الأرجنتين بلد كرة القدم وسيكون البلد المناسب لبروز اللاعبين الشباب".





وشكر إنفانتينو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه كلاوديو تابيا بشكل خاص، وجميع السلطات العليا للبلد، على تكفلهم باحتضان هذا الحدث المهم في آجال قصيرة، في إشارة منه إلى أن الأرجنتين قبلت تنظيم البطولة في موعدها المحدد مسبقًا على الرغم من ضيق الوقت.

وجاء اختيار "فيفا" للأرجنتين في ظل تقدمها بطلب لتعويض إندونيسيا في وقت سابق، حيث جرت معاينة جميع المرافق والمدن المرشحة لاحتضان مباريات البطولة، وتم المصادقة عليها من المكتب التنفيذي للهيئة الدولية.





جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يعد الأكثر تتويجا بالبطولة، بواقع 6 تتويجات، كان آخرها عام 2007 بمشاركة النجم ليونيل ميسي، فيما سينظم البلد المسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2001. (win win)