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رياضة

أشرف حكيمي قد يحصل على نصف ثروة طليقته العارضة الشهيرة هبة عبوك!

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:00
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كشفت صفحة "Wealth"  أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي قد يحصل على نصف ثروة طليقته هبة عبوك التي قررت الانفصال عن اللاعب المغربي بسبب مزاعم بالخيانة الزوجية.
وقالت الصفحة  الشهيرة على منصة "إنستغرام" والتي يتابعها أكثر من 7 ملايين شخص إن الممثلة الإسبانية -التونسية، سعت في البداية للحصول على نصف صافي ثروة حكيمي والبالغة 70 مليون يورو في تسوية الطلاق، لكن تم اكتشاف أن جميع أصوله كانت باسم والدته.
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وبحسب صفحة "Wealth"، لم يترك حكيمي أمام المحكمة أي خيار سوى شطب المطالب المالية لطليقته.


ولأن حكيمي لا يملك أي أموال على الورق بسبب قراره بتسجيل كل ممتلكاته باسم والدته، فيمكنه الآن أن يتوقع دعما ماليا من طليقته، التي تقدر ثروتها الصافية بثلاثة ملايين دولار بحسبما ذكرت "Wealth".
وحتى الآن، لا توجد أي أخبار مؤكدة تشير إلى أن المحكمة ستطالب هبة عبوك بتقديم دعم مالي لحكيمي. (روسيا اليوم)

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