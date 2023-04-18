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رياضة

فضيحة داخل فريق كرة قدم... تحرش ورسائل إباحية من أحد المدربين للاعبات!

Lebanon 24
18-04-2023 | 08:00
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يواجه نادي الحمة المنافس في دوري السيدات الإسباني أزمة أخلاقية كبيرة، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن فضيحة تخص المدير الفني للفريق رانديري غارسيا.

ويأتي ذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التي أكدت أن اللاعبات يتحملن الكثير من الإهانات والمعاملة غير اللائقة من قبل مدرب الفريق.
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وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني أرسل صورا جنسية للفريق بأكمله، بما في ذلك لاعبة تحت السن القانوني.

وأكدت أن المدرب كان يسخر من اللاعبات ووزنهن كما سخر من ميولهن الجنسية واقتحم غرف تبديل الملابس دون إشعار مسبق.
وذكرت الصحيفة أنها حاولت التواصل مع النادي للرد على تلك الاتهامات لكنها فشلت في الحصول على أي رد.

بعد الخبر الذي نشرته الصحيفة، أصدر النادي بيانا رسميا أوضح فيه أنه "ينفي وجود أي حادث خطير على لاعباته".

وأضاف أنه "في ما يتعلق بالوقائع المزعومة المنشورة، قرر النادي إجراء تحقيق داخلي منذ عدة أيام".

وانتشر في وقت سابق أن إحدى اللاعبات السابقات للنادي، الأرجنتينية مارييلا كورونيل، طردت من الفريق في كانون الاول الماضي على الرغم من تعاقدها مع النادي لموسم واحد وتعرضت للإهانات المتكررة.

وتولى راندري غارسيا مسؤولية الفريق في تموز 2018 ولديه عقد حتى حزيران 2023، وقاد الفريق هذ الموسم بعد فوزه بالصعود لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي. (روسيا اليوم)

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