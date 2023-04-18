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رياضة

ألفيش يُغيّر أقواله... وينفي قصة الاغتصاب!

Lebanon 24
18-04-2023 | 14:00
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قال داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم إنه مارس الجنس بالتراضي مع المرأة التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها، ليغير أقواله فيما حدث في ملهى ليلي ببرشلونة في نهاية كانون الاول.

وقال محاموه في بيان إن المدافع البالغ عمره "39 عمره"، والمسجون من دون الإفراج عنه بكفالة منذ كانون الثاني، مثل بناء على طلبه أمام القاضي الذي يتولى التحقيق.
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وجاء في البيان: أكد ألفيش أنه لم يخبرنا بما حدث في البداية ونفى حدوث علاقة جنسية لأن أولويته الوحيدة كانت إنقاذ زواجه.

وقال ألفيش للقاضي إنه حدث حالة من الاهتمام الفوري والانجذاب أثناء العلاقة الجنسية بينه وبين من تتهمه.

وأضاف: قال إن كل شيء حدث في دورة المياه دون أي قيود وبشكل طوعي. مارسا العلاقة الحميمية ولم تطلب هي أن يتوقف في أي لحظة أثناء العلاقة.

ونفى ألفيش في السابق الاتهامات التي ساقتها المرأة في كانون الثاني بشأن اعتداء جنسي مزعوم في ملهي ليلي ببرشلونة.

وقبل أسبوعين من اعتقاله، قال ألفيش في مقابلة مع محطة أنتينا 3 التلفزيونية المحلية إنه لا يعرف هذه المرأة. (العربية)
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