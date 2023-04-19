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رياضة
توخيل: البايرن يحتاج إلى "معجزة" لعبور مان سيتي
Lebanon 24
19-04-2023
|
02:00
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شدَّد مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل على أن فريقه بحاجة إلى "معجزة" لقلب تأخره بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء وبلوغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وقال توخيل "إنه جبل عال جداً. يجب أن نؤمن بقدرتنا على تخطيه".
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وأضاف: "إذا نظرنا إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، سنشعر بالإحباط، ونقول لأنفسنا إننا لن نصل إلى القمة أبدًا. علينا أن نتعامل مع كل شوط على حدة. أصعب شيء هو بدء المغامرة".
وتابع "في مباراة كرة القدم، هناك دائمًا لحظة تحظى فيها بدعم المشجعين والقليل من الحظ. إذا كان الباب مفتوحًا قليلاً، يتعين علينا وضع قدمنا داخله".
وكان بايرن ميونيخ خسر مباراة ذهاب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي 0-3 الثلاثاء الماضي، ويواجه الآن ما يبدو أنه مهمة مستحيلة قبل مباراة الإياب في ميونيخ.
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