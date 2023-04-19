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رياضة

ميلان إلى نصف نهائي أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاماً

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:00
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عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إياب ربع النهائي.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (43)، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيميهن (90+3).
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وأهدر الفريقان ركلة جزاء عبر جيرو لميلان (22) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لنابولي (82).

ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب "جوسيبي مياتسا" الأربعاء، علماً أن إنتر فاز ذهاباً 2-0.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ميلان نصف النهائي منذ 16 عاما وتحديدا عندما تغلب على مانشستر يونايتد في طريقه إلى اللقب السابع الاخير في تاريخه موسم 2006-2007.

وكانت هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في غضون ثلاثة أسابيع. وكان ميلان انتصر في المباراتين السابقتين 4-0 ضيفاً في الدوري، و1-0 في سان سيرو في ذهاب دوري الأبطال الأسبوع الماضي.
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