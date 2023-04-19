دخلت تقنية ChatGPT بقوة في الصراع الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة والذي تفاقمت فيه التصريحات بين الناديين لدرجة نعت رئيس برشلونة جوان لابورتا لريال مدريد بأنه "نادي النظام".

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لكن يبدو أن التقنية التي تشغل العالم تتفق مع الرئيس الكتالوني، فلدى السؤال بنص: "ما هو النادي الذي كان ينتمي إليه الجنرال فرانكو؟"، أجاب التطبيق: "من المعروف أن فرانكو كان شغوفًا بكرة القدم، وقد كان يستغل شغفه الرياضي لأغراض سياسية أثناء حكمه لإسبانيا، وأكثر من ذلك، كان يملك علاقات وثيقة بريال مدريد ومن الشائع أنه كان مشجعًا كبيرًا للنادي وخصوصًا في الخمسينيات حين فاز ريال مدريد بخمسة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا".





وكان ريال مدريد قد رد بقوة على برشلونة في مسألة "نادي النظام" مستعرضًا في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الألقاب التي فاز بها النادي الكتالوني في حقبة فرانكو، والعديد من الأرقام والحقائق المتعلقة بتلك الحقبة. (جول)