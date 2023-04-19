عادة غريبة.. رونالدو يصبغ أظافر قدميه باللون الأسود لماذا؟ (صور)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من داخل الساونا في المملكة العربية السعودية.

وظهر رونالدو بالصورة ببنية جسدية ممتازة تؤكد أن الرجل لا يزال شغوفًا بتقديم المزيد في كرة القدم.لكن ما لفت انتباه الجميع في الصورة هو أن رونالدو صبغ أظافره باللون الأسود.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن رونالدو يصبغ أظافره باللون الأسود لحماية جسمه من الفطريات والبكتيريا التي تتكون في هذه المناطق من الجسم.والكثير من الرياضيين خصوصًا الملاكمين يتبعون هذه التقنية سواء في أظافر اليدين أو القدمين.وفي وقت سابق، ظهر رونالدو مع الملاكم فرانسيس نجانو، وبدت أظافره مصبوغة باللون الأسود، أيضاً. (جول)