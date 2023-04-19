هالاند على موعد مع رقم قياسي أمام بايرن ميونخ

يستعد النرويجي إيرلينغ هالاند للظهور من جديد في ملعب أليانز أرينا، لكن هذه المرة بقميص مانشستر سيتي، لمواجهة أصحاب الأرض بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" ألقت الضوء على إنجاز محتمل لهالاند الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

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وأشارت إلى إمكانية تسجيل هالاند لرقم قياسي حال هزه لشباك البايرن اليوم، ليصل إلى 12 هدفا. وحال حدوث ذلك، سيصبح ثاني لاعب من البريميرليغ يسجل 12 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.

وسيتفوق هالاند حال معادلة الرقم، على المهاجم الهولندي فان نيستلروي المعتزل، نظرا لوصوله إلى 12 هدفا في 8 مباريات فقط، بينما سجل الأخير 12 في 9 لقاءات.



وبإمكان هالاند الانفراد بالرقم القياسي حال تسجيله ثنائية، ليصبح أول لاعب من البريميرليغ يصل إلى 13 هدفا في موسم واحد. (روسيا اليوم)