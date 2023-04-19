هل يلقى رونالدو مصير الحسن كيتا؟

انقلب الحال رأسا على عقب سريعا بين الجمهور السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، فبعد الترحيب، أتى دور الهجوم عليه، بل وصل الأمر للمطالبة بطرده من المملكة.



وشارك رونالدو أمس الثلاثاء، في خسارة نادي النصر أمام الهلال في ديربي الرياض بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

وأخرجت هزيمة النصر في الديربي رونالدو عن طوره، حيث عبر عن غضبه بعد نهاية المباراة بحركة غير رياضية ولا أخلاقية، مما دفع الجماهير بمطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات في حق أفضل لاعب في العالم خمس مرات.



وأعادت الحركة التي قام بها النجم البرتغالي بعد لقاء الهلال خلال خروجه من الملعب وقبل دخوله النفق المؤدي لغرف اللاعبين، إلى الأذهان واقعة لاعب اتحاد جدة السابق، الغيني الحسن كيتا، الذي قام بالتصرف بطريقة مشابهة لما قام به "الدون"، وذلك في موسم 2007-2008، خلال المباراة التي جمعت "العميد" بالشباب.



وبعد تلك الواقعة، اتخذ الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حينها، قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط ولجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تضمنت إلغاء عقد اللاعب الغيني مع نادي الاتحاد، وعدم السماح للأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا، بالإضافة إلى رفع ما قام به اللاعب إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم.



وأدان قطاع واسع من جماهير الكرة السعودية، سلوك رونالدو بعد لقاء الهلال، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبة على النجم البرتغالي مشابهة لعقوبة كيتا.



وعلق لاعب الهلال السابق فيصل ابوثنين، على هذه الحادثة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب، فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة".

وأتم:" فهل تطغى المجاملة على تطبيق النظام والقانون على المتجاوزين أيا كانت شهرتهم". (روسيا اليوم)