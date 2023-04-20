جعل الإدارة في حيرة من أمرها.. تصرفات داني ألفيش تُغضب إدارة السجن!

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بعد اتهامه بالتعدي جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً في أحد الملاهي الليلية في برشلونة يوم 20 كانون الثاني 2022، دخل البرازيلي داني ألفيش السجن وقد تلقى بعض التحذيرات من إدارة السجن، حيث أنه منذ بدايته في السجن، تم استقبال اللاعب بشكل جيد للغاية من قبل السجناء وشعر بأنه محاط بـ"الزملاء"، وبغض النظر عن خطورة الحقائق، تلقى ألفيس تحذيراً في آذار الماضي لتنظيمه عدة مباريات لكرة القدم.وكشفت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية أن ألفيش أحدث ثورة في السجن، حيث لم يتوقف النزلاء عن طلب الأجهزة الرياضية بالمنشآت، لكن الصحيفة أشارت إلى قيام البرازيلي بحدث جديد جعل إدارة السجن في حيرة من أمرها.وقال أحد المصادر للصحيفة: "تزامن ذلك مع الكرنفال في البرازيل: ارتجل الرجل آلة موسيقية في زنزانته، وضرب كل ما في متناوله بالإيقاع".وأضاف: "لكن السجانين قرروا فتح الباب لتذكيره بأن هذه ليست ساعات ولا مكان للحفلات".سلوك ألفيش أغضب المسؤولين فقد لفتوا انتباهه على الفور لتذكيره بمكان وجوده، وتم تحذيره من تكرار مثل هذه الأمور في المستقبل. (جول)