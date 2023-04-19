مانشستر سيتي يعبر بايرن ويضرب موعداً مع الريال في نصف النهائي

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تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله إياباً مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-1 على ملعب "أليانز أرينا"، ليبلغ السيتي المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة، ليواجه ريال مدريد المتأهل على حساب تشيلسي في نصف النهائي.