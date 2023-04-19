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رياضة

مانشستر سيتي يعبر بايرن ويضرب موعداً مع الريال في نصف النهائي

Lebanon 24
19-04-2023 | 23:43
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تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله إياباً مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-1 على ملعب "أليانز أرينا"، ليبلغ السيتي المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة، ليواجه ريال مدريد المتأهل على حساب تشيلسي في نصف النهائي.
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وستُلعب مواجهة الذهاب في سانتياغو برنابيو بإسبانيا والإياب على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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