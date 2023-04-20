تجربة جديدة في عالم كرة القدم.. ميكروفون ينقل حديث الحكم واللاعبين (فيديو)

قام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلال إحدى مباريات "الليغ ون" بتجربة جديدة في عالم كرة القدم، حيث قام بتعليق ميكروفون بحكم الساحة لسماع ما يدور بينه وبين اللاعبين.

ونشرت منصة "أمازون" (Amazon) عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو للتجربة التي تمت خلال مباراة ليون ونانت بالدوري الفرنسي.

وأظهر مقطع الفيديو تفاعل الحكم بينوا ميلوت مع لاعبي الفريقين، كما سُمع من خلال الميكروفون جميع الحوارات التي دارت بينهم، في محاولة منه للسيطرة على أجواء المباراة.

This is what referees really say to footballers during a game... 🗣️



A fascinating insight from Ligue 1! 👀🇫🇷 pic.twitter.com/jfBcyhSe0g — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 18, 2023 Advertisement



وسُمع الحكم ميلوت (41 عاما)، وهو يقول للاعبين: "يا رفاق أصبحت بعض التدخلات أكثر حدة، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصا خلال الالتحامات وما بعدها".



كما وجّه الحكم تحذيرا شفهيا لجواو فيكتور لاعب نانت، نصحه فيه بالحذر من تدخلاته كي لا يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء.





وقال ميلوت لفيكتور: "السيد جواو، لقد تلقيت بطاقة صفراء، لن تنجو مرة أخرى من مثل هذه التدخلات، لا تخاطر، كن ذكيا، كن ذكيا". وسُمع الحكم ميلوت (41 عاما)، وهو يقول للاعبين: "يا رفاق أصبحت بعض التدخلات أكثر حدة، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصا خلال الالتحامات وما بعدها".كما وجّه الحكم تحذيرا شفهيا لجواو فيكتور لاعب نانت، نصحه فيه بالحذر من تدخلاته كي لا يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء.وقال ميلوت لفيكتور: "السيد جواو، لقد تلقيت بطاقة صفراء، لن تنجو مرة أخرى من مثل هذه التدخلات، لا تخاطر، كن ذكيا، كن ذكيا".

وهنا دخل ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون في الحوار، وقد بدا غير سعيد بتساهل ميلوت وطالبه بأن يكون أكثر صرامة، ليرد الحكم: "أتفق معك تماما في ذلك، لكن منحه بطاقة صفراء ثانية لن يكون عدلا".

بعدها طلب لاكازيت من الحكم أن يحذر جواو فيكتور، فجاء الرد مرة أخرى: "هذا ما فعلته، هل رأيتني وأنا أفعل ذلك؟".



ووصل الحكم ميلوت بالمباراة إلى بر الأمان، حيث شوهد وهو يصافح لاعبي الفريقين.





بدورها، ذكرت صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية أن مشجعي الدوري الإنكليزي لكرة القدم يرغبون في رؤية هذه التجربة في بطولتهم.



وأبرزت الصحيفة تعليق أحد المتابعين على تويتر، كتب فيه "لماذا لا يتم تطبيق ذلك في الدوري الأعظم على مستوى العالم".

من جهتها، أكدت "ديلي ستار" أن هذه التجربة كانت ستكشف حقيقة ما حدث مع الأسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير ليفربول والحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس.

وفي وقت سابق، رفع هاتزيداكيس كوعه في وجه روبرتسون قبل الدخول إلى غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وضيفه أرسنال، التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" يوم التاسع من نيسان 2023، لحساب الجولة الـ30 من "البريميرليغ". (الجزيرة)